Свято 23 липня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини
23 липня православний світ вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити в цей день, прикмети, хто іменинник.
Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він забажав побачити своїми очима місця, де народився І жив Ісус Христос, Він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.
За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на рідній землі.
Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, передбачав події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була Літня гроза, по якій передбачали урожай.
Головні прикмети на Антонія
- Гроза вночі - до гарної погоди.
- Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися у вулику – до спеки.
- Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли - до дощу.
- Веселка в першій половині дня - до сильного вітру.
- Метеликів не видно - до дощу.
- Равлики на дерева залізли - до зливи.
- Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.
Що строго не можна робити в цей день
- Кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти в цей день неприпустимо
- Наші предки вважали, що якщо постригти в цей день волосся, то вкоротити свою долю.
- 23 липня не можна залишатися брудною і носити брудний одяг.
Іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман.
Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.
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