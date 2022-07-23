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Свято 23 липня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини

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Субота 23 липня 2022 06:01
Свято 23 липня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

23 липня православний світ вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського, який був засновником Києво-Печерської Лаври.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити в цей день, прикмети, хто іменинник.

Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він забажав побачити своїми очима місця, де народився І жив Ісус Христос, Він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.

За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на рідній землі.

Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, передбачав події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була Літня гроза, по якій передбачали урожай.

Головні прикмети на Антонія

  • Гроза вночі - до гарної погоди.
  • Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися у вулику – до спеки.
  • Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли - до дощу.
  • Веселка в першій половині дня - до сильного вітру.
  • Метеликів не видно - до дощу.
  • Равлики на дерева залізли - до зливи.
  • Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.

Що строго не можна робити в цей день

  • Кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти в цей день неприпустимо
  • Наші предки вважали, що якщо постригти в цей день волосся, то вкоротити свою долю.
  • 23 липня не можна залишатися брудною і носити брудний одяг.

Іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати і свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день Цього місяця.

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