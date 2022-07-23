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Праздник 23 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

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Суббота 23 июля 2022 06:01
Праздник 23 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

23 июля православный мир чтит память преподобного Антония Печерского, который был основателем Киево-Печерской Лавры.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник.

Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.

Главные приметы на Антония

  • Гроза ночью – к хорошей погоде.
  • Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
  • Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
  • Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки на деревья залезли – к ливню.
  • Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Что строго нельзя делать в этот день

  • Кричать, ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо
  • Наши предки считали, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу.
  • 23 июля нельзя оставаться грязной и носить грязную одежду.

Именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, какие в июле особы даты и праздники в православном календаре.

А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц.

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