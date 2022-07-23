Праздник 23 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник.

Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.

Главные приметы на Антония

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Что строго нельзя делать в этот день

Кричать, ругаться, ссориться и просто громко разговаривать в этот день недопустимо

Наши предки считали, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу.

23 июля нельзя оставаться грязной и носить грязную одежду.

Именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман.