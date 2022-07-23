Свято 23 липня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого іменини

Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він забажав побачити своїми очима місця, де народився І жив Ісус Христос, Він відвідав Палестину, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.

За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він поширював християнську віру на рідній землі.

Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, передбачав події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була Літня гроза, по якій передбачали урожай.

Головні прикмети на Антонія

Гроза вночі - до гарної погоди.

Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися у вулику – до спеки.

Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли - до дощу.

Веселка в першій половині дня - до сильного вітру.

Метеликів не видно - до дощу.

Равлики на дерева залізли - до зливи.

Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.

Що строго не можна робити в цей день

Кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти в цей день неприпустимо

Наші предки вважали, що якщо постригти в цей день волосся, то вкоротити свою долю.

23 липня не можна залишатися брудною і носити брудний одяг.

Іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман.