Праздник 23 июля: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого именины

23 июля православный мир чтит память преподобного Антония Печерского, который был основателем Киево-Печерской Лавры.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, приметы, кто именинник.
Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.
По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.
Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.
Именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Георгий, Даниил, Степан, а также Роман.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, какие в июле особы даты и праздники в православном календаре.
А также перед этим мы писали, за что надо молиться каждый день в этот месяц.