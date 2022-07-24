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Свято 24 липня: що вам краще не робити в цей день, прикмети, хто іменинник

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Неділя 24 липня 2022 06:01
Свято 24 липня: що вам краще не робити в цей день, прикмети, хто іменинник Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православні християни 24 липня вшановують пам'ять княгині Ольги.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Згідно з літописами, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті чоловіка великого князя Ігоря прийняла християнство ще до хрещення Русі.

У 946 році Ольга рушила з військом у похід на древлян. Дружина Ігора перемогла сусідів у бою. Ольга встановила на захоплених землях данини і податки. А місто Іскоростень після безуспішної облоги підступно спалила за допомогою птахів, до лапок яких прив'язали запалене клоччя з сіркою.

Однак Ольга увійшла в історію не тільки як мстива вдова, але і як перший правитель, який прийняв християнство. Її хрестили в Константинополі під ім'ям Олени, звідки княгиня повернулася до Києва з православними іконами і книгами. За життя вона почала зводити на Русі перші храми. Ці дії підготували грунт для її онука Володимира, який хрестив Русь в 988 році.

Саме княгиня Ольга стала ініціатором адміністративних реформ і розробила систему оподаткування. Також вона стала засновником кам'яного будівництва на Русі. Під час її перебування при владі були встановлені межі Київської Русі.

Свята допомагає вдовам і знедоленим.

Головні прикмети цього дня

  • Грім гримить на Ольгу - буде добре ловитися риба.
  • Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.
  • Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай ягід.
  • Мошкара кишить - восени буде багато грибів.
  • У чистому нічному небі ясно видно Стожари -страда буде успішною, а земля дасть багатий урожай.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна піднімати знайдені гроші в цей день
  • Імениннику в цей день не можна брати в борг, не можна купатися і планувати весілля.

День ангела в цю дату святкує Ольга.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.

Також ми повідомляли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.

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