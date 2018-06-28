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"Святкували день народження": у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній (відео)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 15:49
Фото: mashintop/facebook.com
Фото: mashintop/facebook.com

Чоловік за кермом і його пасажир перебували у стані алкогольного сп'яніння

У Києві на Дніпровській набережній п'яний водій автомобіля Nissan на величезній швидкості влетів у Porsche. Стало відомо, що чоловік, який був за кермом, відзначав день народження сина. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook, опублікувавши відео з місця події.

"На Дніпровській Набережній бухий водій з кентом на Nissan, вилітаючи з естакади, з проспекту Бажана, накоїв справ... Можна було б написати "не впорався з керуванням" і влетів у Porsche, але яке там керування, коли в крові 3,07 проміле", - зазначили в мережі.

"Цікаво, скільки ще п'яні водії будуть створювати ДТП, калічити і вбивати людей?" – запитали в спільноті.

На опублікованому відео аварії видно, як Nissan вилетів з естакади з боку проспекту Бажана і врізався в автомобіль Porsche, який їхав по головній дорозі. Від удару елітне авто знесло на кілька метрів від місця зіткнення.

Про постраждалих поки нічого не повідомляється.

Відео: ДТП в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

"В "Ніссані" були батько з сином. Обидва бухі. ДН сина святкували", - зазначили автори публікації.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, обвинувачену в ДТП у Харкові Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні.

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Теги: Київ, авария, ДТП, пьяные водители
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