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"Праздновали день рождения": в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной (видео)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 15:49
Фото: mashintop/facebook.com
Фото: mashintop/facebook.com

Мужчина за рулем и его пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения

В Киеве на Днепровской набережной пьяный водитель автомобиля Nissan на огромной скорости влетел в Porsche. Стало известно, что мужчина, который был за рулем, отмечал день рождения сына. Об этом рассказали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

"На Днепровской Набережной бухой водитель с кентом на Nissan, вылетая с эстакады, с проспекта Бажана, натворил делишек... Можно было бы написать "не справился с управлением" и влетел в Porsche, но какое там управление, когда в крови 3,07 промилле", - отметили в сети.

"Интересно, сколько еще пьяные водители будут создавать ДТП, калечить и убивать людей?" – спросили в сообществе.

На опубликованном видео аварии видно, как Nissan вылетел с эстакады со стороны проспекта Бажана и врезается в автомобиль Porsche, который ехал по главной дороге. От удара элитное авто снесло на несколько метров от места столкновения.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Видео: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

"В "Ниссане" были батя с сыном. Оба бухие. ДР сына праздновали", - отметили авторы публикации.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, обвиняемую в ДТП в Харькове Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы.

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Теги: Киев, авария, ДТП, пьяные водители
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