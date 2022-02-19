Зрада і самообман: астролог назвала важливий період для всіх знаків і уточнила, коли він закінчиться

Уміння прислухатися до підказок зірок і Планет – хороший спосіб зайвий раз убезпечити себе. Або навпаки - заручиться підтримкою небесних тіл і зважитися на кардинальні зміни.
Астролог Олена Молдованова на сторінці в Instagram розповіла про особливий період - інгрессію Сонця зі знака в знак, і пояснила, що варто, а що непотрібно робити в цей відрізок часу.
18 лютого Сонце покинуло знак Водолія і переходить в чутливий, емоційний і суперечливий знак Зодіаку, - Риби. У знаку Риби Сонце затримається до 19 березня, включно. А далі новий перехід в наступний знак.
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На що буде акцент цього періоду? Які теми актуальні? Підбивання підсумків. Це крайній місяць перед весняним рівноденням - 20.03 початок нового астрономічного року.
Це означає, що прийшов час підбивати підсумки року, проаналізувати події, що відбулися з нами, похвалити себе за досягнення й успіхи. А головне - намітити план розвитку на майбутній рік, щоб стартувати з його втіленням вже після 20.03.
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Відпочинок. Саме час відправитися в подорож або оздоровитися в санаторії. Це місяць, коли можемо відчувати себе знеструмленими та втомленими. Візьміть за правило щороку в березні відпочивати, розвантажувати нервову систему, менше спілкуватися, споглядати природу, милуватися красивими видами, бути наодинці зі своїми думками, ідеями, планами.
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Психологія. Добре на транзиті Сонця по Рибах зануритися у вивчення можливостей власної психіки та підсвідомості. Почитайте відповідну літературу, зайдіть в цікавий навчальний тренінг, практикуйте йогу, медитації, попрацюйте сам на сам з психотерапевтом.
Скріншот (instagram.com/moldovanova_astrolog)
Нагадаємо, що раніше астролог розповіла, коли краще шукати роботу і укладати контракт у березні.
Також астролог заговорила про несприятливий період у березні, коли варто почекати з важливими рішеннями.