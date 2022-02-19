RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зрада і самообман: астролог назвала важливий період для всіх знаків і уточнила, коли він закінчиться

Автор: Styler

Уміння прислухатися до підказок зірок і Планет – хороший спосіб зайвий раз убезпечити себе. Або навпаки - заручиться підтримкою небесних тіл і зважитися на кардинальні зміни.

Астролог Олена Молдованова на сторінці в Instagram розповіла про особливий період - інгрессію Сонця зі знака в знак, і пояснила, що варто, а що непотрібно робити в цей відрізок часу.

18 лютого Сонце покинуло знак Водолія і переходить в чутливий, емоційний і суперечливий знак Зодіаку, - Риби. У знаку Риби Сонце затримається до 19 березня, включно. А далі новий перехід в наступний знак.

На що буде акцент цього періоду? Які теми актуальні? Підбивання підсумків. Це крайній місяць перед весняним рівноденням - 20.03 початок нового астрономічного року.

Це означає, що прийшов час підбивати підсумки року, проаналізувати події, що відбулися з нами, похвалити себе за досягнення й успіхи. А головне - намітити план розвитку на майбутній рік, щоб стартувати з його втіленням вже після 20.03.

Відпочинок. Саме час відправитися в подорож або оздоровитися в санаторії. Це місяць, коли можемо відчувати себе знеструмленими та втомленими. Візьміть за правило щороку в березні відпочивати, розвантажувати нервову систему, менше спілкуватися, споглядати природу, милуватися красивими видами, бути наодинці зі своїми думками, ідеями, планами.

Психологія. Добре на транзиті Сонця по Рибах зануритися у вивчення можливостей власної психіки та підсвідомості. Почитайте відповідну літературу, зайдіть в цікавий навчальний тренінг, практикуйте йогу, медитації, попрацюйте сам на сам з психотерапевтом.

Скріншот (instagram.com/moldovanova_astrolog)

Нагадаємо, що раніше астролог розповіла, коли краще шукати роботу і укладати контракт у березні.

Також астролог заговорила про несприятливий період у березні, коли варто почекати з важливими рішеннями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп