Зрада і самообман: астролог назвала важливий період для всіх знаків і уточнила, коли він закінчиться

18 лютого Сонце покинуло знак Водолія і переходить в чутливий, емоційний і суперечливий знак Зодіаку, - Риби. У знаку Риби Сонце затримається до 19 березня, включно. А далі новий перехід в наступний знак.

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На що буде акцент цього періоду? Які теми актуальні? Підбивання підсумків. Це крайній місяць перед весняним рівноденням - 20.03 початок нового астрономічного року.

Це означає, що прийшов час підбивати підсумки року, проаналізувати події, що відбулися з нами, похвалити себе за досягнення й успіхи. А головне - намітити план розвитку на майбутній рік, щоб стартувати з його втіленням вже після 20.03.

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Відпочинок. Саме час відправитися в подорож або оздоровитися в санаторії. Це місяць, коли можемо відчувати себе знеструмленими та втомленими. Візьміть за правило щороку в березні відпочивати, розвантажувати нервову систему, менше спілкуватися, споглядати природу, милуватися красивими видами, бути наодинці зі своїми думками, ідеями, планами.

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Психологія. Добре на транзиті Сонця по Рибах зануритися у вивчення можливостей власної психіки та підсвідомості. Почитайте відповідну літературу, зайдіть в цікавий навчальний тренінг, практикуйте йогу, медитації, попрацюйте сам на сам з психотерапевтом.



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