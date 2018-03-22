"Пропонували кришувати": донеччанин розповів, як бойовики вербували у розвідку "ДНР" (відео)

Стало відомо, чим бойовики мотивували жителів окупованих територій

Уродженець Донецька розповів, як бойовики вербували людей "у свої ряди", а потім садили у в'язницю. З початку окупації 2014 року донеччанин не виїжджав з міста, оскільки вірив у те, що незабаром українська влада відновиться. Чоловік продовжував займатися підприємницькою діяльністю. Однак війна торкнулася особисто його, і він побачив, як терористи садять "на підвал" своїх однодумців. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Донецький патріот".

"Восени 2014 року, у нас в офісі, де ми займалися підприємницькою діяльністю, з'явився військовий, позивний "Старий", звали його – Андрій. Він почав нас агітувати вступити в "Розвідувальне управління Республіканської Гвардії", де він сам перебував на той момент. Він мотивував це тим, що в той момент, все выджималось і був повний безлад. Таким чином, "Старий" запропонував кришувати нас, щоб у нас нічого не віджали", - розповідає чоловік.



Цей військовий з позивним "Старий" продовжував з'являтися в офісі, передавав гроші і спілкувався з співробітниками. Пізніше він повідомив, що їм доведеться взяти участь у бойових діях. Донеччанин, який розповів про подію, не брав участі у збройних конфліктах, а от його колеги з фірми - брали.

"Приблизно через три дні вони приїхали звідти і говорили тільки, що вони в шоці, було беззаконня і вони налякані", - згадує він.

"В березні 2016 року штаб на вулиці Автотранспортній, 143 штурмували підрозділ МДБ, прокуратури і комендатури. Всі були арештовані й посаджені в СІЗО. ... Після того, як я приїхав у штаб, я побачив, що він був весь повністю розграбований. Я почав звертатися у всі органи, щоб допомогти звільнити своїх друзів", - розповів донеччанин.

Багато хто з його знайомих, за словами оповідача, просидів на "підвалі" більше восьми місяців.

Відео: Розповідь донеччанина (YouTube/Донецький Патріот)

Справи "ДНР" йшли все гірше, і підприємець прийняв рішення виїхати в підконтрольну офіційній владі територію України.

"Я продовжував займатися вугіллям в місті Торезі. Цей бізнес став занепадати і я вирішив звернутися до своїх друзів у Київ, щоб вони мені дали якусь неофіційну роботу чи допомогли бізнесом там зайнятися. Таким чином, в листопаді 2017 року я переїхав на територію України з тимчасово окупованій території "ДНР" і був заарештований Збройними Силами України", - розповів донеччанин.

До речі, ватажок бойовиків "ДНР" хоче створити "ХНР".