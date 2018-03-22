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"Предлагали крышевать": дончанин рассказал, как боевики вербовали его в разведку "ДНР" (видео)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 14:05
Фото: Боевики (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: Боевики (vk.com/sdd_sevastopol)

Стало известно, чем боевики мотивировали жителей оккупированных территорий

Уроженец Донецка рассказал, как боевики вербовали людей "в свои ряды", а потом сажали в тюрьму. С начала оккупации 2014 года дончанин не уезжал из города, поскольку верил в то, что вскоре восстановится украинская власть. Мужчина продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. Однако война коснулась лично его, и он увидел, как террористы садят "на подвал" своих же единомышленников. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Донецкий патриот".

"Осенью 2014 года, у нас в офисе, где мы занимались предпринимательской деятельностью, появился военный человек, позывной "Старый", звали его – Андрей. Он начал нас агитировать вступить в "Разведывательное управление Республиканской Гвардии", где он сам находился на тот момент. Он мотивировал это тем, что в тот момент, все отжималось и был полный беспредел. Таким образом, "Старый" предложил крышевать нас, чтобы у нас ничего не отжали", - рассказывает мужчина.

Этот военный человек с позывным "Старый" продолжал появляться в офисе, передавал деньги и общался с сотрудниками. Позднее он сообщил, что им придется принять участие в боевых действиях. Дончанин, который рассказал о произошедшем, не принимал участия в вооруженных конфликтах, а вот его коллеги из фирмы - принимали.

"Приблизительно через три дня они приехали оттуда и говорили только, что они в шоке, был беспредел и они напуганы", - вспоминает он.

"В марте 2016 года штаб на улице Автотранспортной, 143 штурмовали подразделения МГБ, прокуратуры и комендатуры. Все были арестованы и посажены в СИЗО. ... После того, как я приехал в штаб, я увидел, что он был весь полностью разграблен. Я начал обращаться во все органы, чтобы помочь освободить своих друзей", - рассказал дончанин.

Многие из его знакомых, по словам рассказчика, просидели "на подвале" более восьми месяцев.

Видео: Рассказ дончанина (YouTube/Донецкий Патриот)

Дела в "ДНР" шли все хуже, и предприниматель принял решение уехать в подконтрольную официальным властям территорию Украины.

"Я продолжал заниматься углем в городе Торезе. Этот бизнес стал приходить в упадок и я решил обратится к своим друзьям в Киев за помощью, чтобы они мне дали какую-нибудь неофициальную работу или помогли бизнесом там заняться. Таким образом, в ноябре 2017 года я выдвинулся на территорию Украины из временно оккупированной территории "ДНР" и был арестован Вооруженными Силами Украины", - рассказал дончанин.

Кстати, главарь боевиков "ДНР" хочет создать "ХНР".

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Теги: Донецк, ДНР, боевики
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