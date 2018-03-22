Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Такое не прощается": главарь боевиков "ДНР" хочет создать "ХНР"

STYLERLIFE        22.03.2018 - 12:59
Фото: Александр Захарченко (av-zakharchenko.su)
Фото: Александр Захарченко (av-zakharchenko.su)

Террорист считает, что нужно идти по пути развала СССР

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики". Об этом он заявил в ходе встречи со студентами "ДНР". Видео было опубликовано на канале Polit Navigator в YouTube.

"Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", — заявил террорист.

Также Захарченко отметил, что вариант воссоединения с Украиной он не рассматривает.

"У меня очень часто спрашивают, могли бы вы снова жить с Украиной? Как я могу переплыть ту реку крови, которая теперь между нами, как я могу забыть десятки друзей, а уже, наверное, сотни, которых я никогда не увижу? Я захожу на кладбище — каждый второй мой друг лежит. Как им простить беременную девушку, убитую в Еленовке, девчонок, которых порезали за то, что они жены сепаратистов? Такое не прощается", — сказал он.

Видео: Александр Захарченко (youtube.com/Polit Navigator)

Захарченко добавил, что террористы "ДНР" воюют не со всем украинским народом, а только с его частью.

"Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию", — отметил террорист.

Напомним, что главарь "ДНР" оконфузился со знанием русского языка.

Кричал так, будто увидел Яроша: обыкновенный лифт довел главаря "ДНР" Захарченко до истерики "Обезьяна в галстуке": новый имидж Захарченко вызвал волну насмешек
Теги: Александр Захарченко
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top