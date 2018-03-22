"Такое не прощается": главарь боевиков "ДНР" хочет создать "ХНР"

Террорист считает, что нужно идти по пути развала СССР

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики". Об этом он заявил в ходе встречи со студентами "ДНР". Видео было опубликовано на канале Polit Navigator в YouTube.

"Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", — заявил террорист.

Также Захарченко отметил, что вариант воссоединения с Украиной он не рассматривает.

"У меня очень часто спрашивают, могли бы вы снова жить с Украиной? Как я могу переплыть ту реку крови, которая теперь между нами, как я могу забыть десятки друзей, а уже, наверное, сотни, которых я никогда не увижу? Я захожу на кладбище — каждый второй мой друг лежит. Как им простить беременную девушку, убитую в Еленовке, девчонок, которых порезали за то, что они жены сепаратистов? Такое не прощается", — сказал он.

Видео: Александр Захарченко (youtube.com/Polit Navigator)

Захарченко добавил, что террористы "ДНР" воюют не со всем украинским народом, а только с его частью.

"Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Так же мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту в Украине хотят ослабить Российскую Федерацию", — отметил террорист.

Напомним, что главарь "ДНР" оконфузился со знанием русского языка.