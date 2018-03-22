"Таке не прощається": ватажок бойовиків "ДНР" хоче створити "ХНР"

Терорист вважає, що потрібно йти по шляху розвалу СРСР

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко розглядає можливість створення "Харківської народної республіки". Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами "ДНР". Відео було опубліковано на каналі Polit Navigator в YouTube.

"Потрібно проводити роботу, пояснювати, що немає нічого поганого у створенні тієї ж Харківської Народної Республіки. Чому не можна піти по шляху, який склався після розвалу СРСР, коли зробили безліч різних незалежних держав? Моделей насправді предостатньо", — заявив терорист.

Також Захарченко зазначив, що варіант возз'єднання з Україною він не розглядає.

"У мене дуже часто питають, чи могли б ви знову жити з Україною? Як я можу переплисти ту ріку крові, яка тепер між нами, як я можу забути десятки друзів, а вже, напевно, сотні, яких я ніколи не побачу? Я заходжу на кладовищі — кожен другий мій друг лежить. Як їм пробачити вагітну дівчину, вбиту в Оленівці, дівчат, яких порізали за те, що вони дружини сепаратистів? Таке не прощається", — сказав він.

Відео: Олександр Захарченко (youtube.com/Polit Navigator)

Захарченко додав, що терористи "ДНР" воюють не з усім українським народом, а тільки з його частиною.

"Ми воюємо не з українським народом, а з певною частиною населення, яка заразилася вірусом нацизму і фашизму. Так само ми воюємо з комерційними структурами і людьми, які завдяки конфлікту в Україні хочуть послабити Російську Федерацію", — зазначив терорист.

Нагадаємо, що ватажок "ДНР" осоромився зі знанням російської мови.