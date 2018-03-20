Главарь "ДНР" оконфузился со знанием русского языка (видео)

Террорист допустил ошибку в своей речи

Главарь "ДНР" Александр Захарченко удивил незнанием русского языка. Конфуз произошел во время визита террориста в аннексированный Крым. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

"В 2014 году Россия сказала "нет" – унижениям, "нет" – "поправию" прав, и "да" – гордости, "да" – уважению к себе как к стране и каждому гражданину Российской Федерации", - сказал Захарченко.

Видео: Александр Захарченко (youtube.com/TK Union)

Скорее всего боевик говорил о попрании, что значит "пренебрегать", "нарушать", но вместо этого сказал о каком-то "поправии".

Кстати, обыкновенный лифт довел главаря "ДНР" Захарченко до истерики.

Недавно сам Захарченко приезжал проверять общежитие в районе студгородка в оккупированном Донецке. По идее роспропагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили", - написал в сети.

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