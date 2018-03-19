Кричал так, будто увидел Яроша: обыкновенный лифт довел главаря "ДНР" Захарченко до истерики

В сети рассказали о "лифтофобии" пророссийского террориста

Главарь "ДНР" Александр Захарченко показал свою фобию - устроил истерику, когда застрял в лифте. Об этом рассказал "Обозревателю" блогер с ником "Фашик Донецкий".

"Недавно сам Захарченко приезжал проверять общежитие в районе студгородка в оккупированном Донецке. По идее роспропагандистов все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили", - написал он.

Сюжет сняли, но пропагандисты "чисто случайно" забыли об одной детали.

"Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество поссорилось с лифтом. Лифту по*еру было на то, ху из захараст. Лифт обиделся. Сильно обиделся. В итоге милорд рейкьявикский застрял в лифте. Один", - отметил блогер.

Александр Захарченко (фото: vk.com)

"Честно, не знаю, насколько похудел захараст, когда он понял, что лифт его вообще не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь, как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняет кувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот. Захараст в лифте в темноте орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему: "Ну всьо, приїхали", - добавил "Фашик Донецкий".

По словам блогера, "лифтофобия" - это даже круче "диверсантофобии", так как при слове "лифт" у руководства "ЛДНР" перед глазами "сразу мелькает их будущее и болит низ живота".

Кстати, стало известно о проблемах Захарченко в Донецке.