Кричав так, ніби побачив Яроша: звичайний ліфт довів ватажка "ДНР" Захарченка до істерики

У мережі розповіли про "ліфтофобію" проросійського терориста

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко показав свою фобію - влаштував істерику, коли застряг у ліфті. Про це розповів "Обозревателю" блогер з ніком "Фашик Донецький".

"Нещодавно сам Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка в окупованому Донецьку. По ідеї роспропагандистів все повинно було вийти тіп-топ: на камери була б солодка заява, мовляв, ми для тих, хто позбувся житла, дивіться, що побудували", - написав він.

Сюжет зняли, але пропагандисти "чисто випадково" забули одну деталь.

"Перед зйомками чергового популістського ролика його лондонічєство посварилось з ліфтом. Ліфту по*єр було на те, ху із захараст. Ліфт образився. Сильно образився. У підсумку мілорд рейкьявікський застряг у ліфті. Один", - зазначив блогер.

Олександр Захарченко (фото: vk.com)

"Чесно, не знаю, наскільки схуд захараст, коли він зрозумів, що ліфт його взагалі не поважає і вимкнулося світло в кабіні. Чули коли-небудь, як ніжно і спокійно будівельник кричить, коли опускає кувалду собі на мізинчику? То не крик, а шепіт. Захараст в ліфті в темряві кричав і кляв усе на світі так, ніби він побачив Яроша в кабіні, який з хитрою усмішкою тихенько сказав йому: "Ну всьо, приїхали", - додав "Фашик Донецький".

За словами блогера, "ліфтофобія" - це навіть крутіше за "диверсантофобію", так як при слові "ліфт" у керівництва "ЛДНР" перед очима "відразу миготить їхнє майбутнє і болить низ живота".

До речі, стало відомо про проблеми Захарченка в Донецьку.