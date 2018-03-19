Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кричав так, ніби побачив Яроша: звичайний ліфт довів ватажка "ДНР" Захарченка до істерики

STYLERКурйози        19.03.2018 - 14:17
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У мережі розповіли про "ліфтофобію" проросійського терориста

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко показав свою фобію - влаштував істерику, коли застряг у ліфті. Про це розповів "Обозревателю" блогер з ніком "Фашик Донецький".

"Нещодавно сам Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка в окупованому Донецьку. По ідеї роспропагандистів все повинно було вийти тіп-топ: на камери була б солодка заява, мовляв, ми для тих, хто позбувся житла, дивіться, що побудували", - написав він.

Сюжет зняли, але пропагандисти "чисто випадково" забули одну деталь.

"Перед зйомками чергового популістського ролика його лондонічєство посварилось з ліфтом. Ліфту по*єр було на те, ху із захараст. Ліфт образився. Сильно образився. У підсумку мілорд рейкьявікський застряг у ліфті. Один", - зазначив блогер.

Олександр Захарченко (фото: vk.com)

"Чесно, не знаю, наскільки схуд захараст, коли він зрозумів, що ліфт його взагалі не поважає і вимкнулося світло в кабіні. Чули коли-небудь, як ніжно і спокійно будівельник кричить, коли опускає кувалду собі на мізинчику? То не крик, а шепіт. Захараст в ліфті в темряві кричав і кляв усе на світі так, ніби він побачив Яроша в кабіні, який з хитрою усмішкою тихенько сказав йому: "Ну всьо, приїхали", - додав "Фашик Донецький".

За словами блогера, "ліфтофобія" - це навіть крутіше за "диверсантофобію", так як при слові "ліфт" у керівництва "ЛДНР" перед очима "відразу миготить їхнє майбутнє і болить низ живота".

До речі, стало відомо про проблеми Захарченка в Донецьку.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Душі чудові поривання": бойовики на Донбасі закликають дітей та молодь оспівувати війну "Заради 45 мільйонів єдиних": на окупований Донецьк скинули патріотичні листівки
Теги: ДНР, Олександр Захарченко
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top