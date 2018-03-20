Ватажок "ДНР" осоромився зі знанням російської мови (відео)

Терорист допустив помилку в своїй промові

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко здивував незнанням російської мови. Конфуз стався під час візиту терориста в аннексированный Крим. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

"У 2014 році Росія сказала "ні" – приниженням, "ні" – "поправію" прав, і "так" – гордості, "так" – повазі до себе як до країни і кожного громадянина Російської Федерації", - сказав Захарченко.

Відео: Олександр Захарченко (youtube.com/TK Union)

Швидше за все бойовик говорив про "попрение", що означає "нехтувати", "порушувати", але замість цього сказав про якусь "поправію".

До речі, звичайний ліфт довів ватажка "ДНР" Захарченко до істерики.

Нещодавно сам Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка в окупованому Донецьку. По ідеї роспропагандистов все повинно було вийти тип-топ: на камери було б солодке заяву, мовляв, ми для тих, хто позбувся житла, дивіться, що побудували", - написав у мережі.

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