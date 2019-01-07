"Подолання ворожнечі": Єпіфаній закликав віруючих молитись за мир

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Єпіфаній зазначив, що двері Православної церкви України відкриті для всіх

Предстоятель Православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав усіх віруючих молитися за мир і спокій. Про це він заявив під час Різдвяної літургії, відео якої опублікувала Радіо Свобода на своїй сторінці в Facebook.

Епіфаній зазначив, що попереду ще чимало спільної роботи для укріплення єдності.

"Необхідно далі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі і за примноження любові", - зазначив у своїй промові предстоятель Православної церкви України.

Також він закликав людей відкласти в минулому протистояння, ворожість і відчуження, тому що через прощення ми можемо затвердити єдину помісну автокефальну українську православну церкву.

Епіфаній також зазначив, що двері Православної церкви України відкриті для всіх.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 січня, у Софійському соборі пройшла святкова літургія, на якій зібралися не тільки президент України, але і багато членів уряду, капеланів волонтерів і т. д.

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері, 6 січня, ввечері в Києві приземлився літак з Томосом про автокефалію ПЦУ.

Ми також повідомляли про те, що під час різдвяного привітання патріарх Варфоломій привітав українців з отриманням Томосу.