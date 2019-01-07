"Преодоление вражды": Епифаний призвал верующих молиться за мир

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Епифаний отметил, что двери Православной церкви Украины открыты для всех

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал всех верующих молиться за мир и спокойствие. Об этом он заявил во время Рождественской литургии, видео которой опубликовала Радио Свобода на своей странице в Facebook.

Епифаний отметил, что впереди еще много совместной работы для укрепления единства.

"Необходимо дальше возносить молитвы за церковь, за преодоление вражды и за преумножение любви", - отметил в своей речи предстоятель Православной церкви Украины.

Также он призвал людей отложить в прошлом противостояния, враждебность и отчуждения, потому что через прощения мы можем утвердить единственную поместную автокефальную украинскую православную церковь.

Епифаний также отметил, что двери Православной церкви Украины открыты для всех.

Напомним, что сегодня, 7 января, в Софийском соборе прошла праздничная литургия, на которой собрались не только президент Украины, но и много членов правительства, капелланов волонтеров и т.д.

Ранее сообщалось, что вчера вечером, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии ПЦУ.

Мы также сообщали о том, что во время рождественского поздравления патриарх Варфоломей также поздравил украинцев с получением Томоса.