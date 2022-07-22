Викладач КПІ просував "русский мир", називаючи українську мову "сухою і убогою": деталі скандалу

У Києві потрапив у скандал викладач Київського Політехнічного інституту. Судячи з усього, педагог не може вивчити державну мову в країні, якій він живе.

Про скандального київського викладача розповіла у Facebook Анна Хош . Також вона додала, що він є її сусідом.

Що відомо про викладача КПІ

Українофоба звуть Дмитро Насиров. Крім того, що він просуває "русский мир" під час війни в Україні, він ще встиг відзначитися в ЖК, в якому живе.

"Хочу вас познайомити з моїм "улюбленим" сусідом, який за час нашого співіснування в одному ЖК встигло пересваритися з половиною жителів, зібрати на себе чи не рекордну кількість заяв в поліцію, тероризувати сусідів, побити пенсіонера в ліфті, отримати підозру в підпалі машин сусідів, кидатися кулаками на мого чоловіка і ось у військовий період", - розповіла про Насирова Ганна.

А ось яке опитування він публікував перед своїми студентами, запитуючи, якою мовою вони б вважали за краще слухати лекції.

У коментарях до посту сусіди пишуть, що Дмитро рвався бути главою ОСББ, погрожував розправою жителям і взагалі є пропащим скандалістом.

Дмитро Насиров працював викладачем в КПІ (скріншот)

З вишу викладача звільнили

Як виявилося, в КПІ скандальний українофоб не працює з 30 червня 2022 року. Також студенти пишуть, що весь цей час він викладав виключно російською мовою, ігноруючи Закон про українську мову.

До речі, після того, як про скандал дізналися, Дмитро закрив свій профіль в Instagram і замінив фото на картинку ворона.