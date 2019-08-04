Прибула на виклик і ледь не втратила життя: неадекват побив поліцейську в Рівному

В Рівному 3 серпня стався неприємний інцидент: агресивний неадекват побив поліцейську, коли та приїхала на виклик про домашнє насильство. Про це повідомили в прес-службі поліції.

Зазначається, що 26-річна патрульна поліцейська приїхала на виклик про домашнє насильство. По приїзду жінка спробувала з'ясувати причину буйної поведінки 45-річного чоловіка, проте той довго розмовляти не став.

Чоловік заявниці раптово почав смикати поліцейську за одяг, а після накинувся на неї з кулаками. Зловмисник бив в область голови та шиї. А по приїзду швидкої медики діагностували у потерпілої струс головного мозку.

Поліцейську побив чоловік в Рівному (фото: РБК-Україна)

На даний момент зловмиснику світить до п'яти років позбавлення волі за фактом погрози по відношенню до працівника правоохоронного органу (ч. 2 статті 345 Кримінального кодексу України)

Нагадаємо, що у Києві АТОшник з ножем напав на відпочиваючих через те, що ті відмовилися йому допомагати.

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