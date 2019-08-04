Прибыла на вызов и едва не лишилась жизни: неадекват избил полицейскую в Ровно

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга
В Ровно 3 августа произошел неприятный инцидент: агрессивный неадекват избил полицейскую, когда та приехала на вызов о домашнем насилии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что 26-летняя патрульная полицейская приехала на вызов о домашнем насилии. По приезду женщина попыталась выяснить причину буйного поведения 45-летнего мужчины, однако тот долго изъясняться не стал.
Мужчина заявительницы внезапно начал дергать полицейскую за одежду, а после набросился на нее с кулаками. Злоумышленник бил в область головы и шеи. А по приезду скорой медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга.
На данный момент злоумышленнику светит до пяти лет лишения свободы по факту угрозы в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины)
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