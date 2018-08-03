"Придумали прапори де*ільні": у Кривому Розі фанатка СРСР заявила, що не визнає законів України

Колаж РБК-Україна

Жінка верещала, чому не прописуються закони УРСР та в суді не користуються цими законами

У Кривому Розі стався скандал під час судового засідання у Центрально-Міському районному суді, куди увірвалася група невідомих і кричала антиукраїнські заяви. Про це передає місцеве видання 0564.

Як повідомляють свідки, громадяни увірвалися на засідання, коли суддя розглядав кримінальну справу, що стосується збуту наркотиків. Судовий процес знаходиться на етапі допиту свідків.

Одна з жінок стверджувала, що такої країни як Україна не існує. За її словами, Україна - "невдала країна", незалежність якої вона не визнає.

Після цього неадекватна жінка репетувала, чому не прописуються закони УРСР та в суді не користуються цими законами.

Відео: Фанати СРСР у Кривому Розі (youtube.com/Професор Преображенський)

"Чому ви не прописуєте статті СРСР? Чому ви статті Радянського союзу не прописуєте і ними не користуєтеся? Ви придумали прапори ось ці де*ільні, ненормальні, нам всунули, ось ці закони, які змінюються щодня", - волала вона.

Відео: Фанати СРСР в Кривому Розі youtube.com/Профессор Преображенський)

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