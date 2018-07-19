"Вы х*хлы, а я русский": появились детали нападения на журналиста в Кривом Роге (фото, видео)

Кадр из видео (YouTube/Kirill Crizalis)

На территории КП мужчина ударил сотрудника СМИ

В Кривом Роге на территории коммунального предприятия "Скоростной трамвай" мужчина, который представился заместителем начальника охраны, ударил оператора издания "Первый криворожский" Николая Чирву. Об этом рассказал очевидец происшествия - криворожский блогер Кирилл Кризалис на своей странице в соцсети Facebook. В сети появилась информация о нападавшем.

В среду, 18 июля, журналисты приехали на территорию депо КП "Скоростной трамвай" около станции "Площадь труда", чтобы выяснить обстоятельства смерти нескольких бездомных собак, передает "0564.ua".

Местные жители сообщали, что на территории предприятия отравили чипированных собак и сбрасывали их трупы в яму. Одна из местных жительниц зафиксировала на видео мучительную смерть животного.

Сотрудники СМИ приехали на место происшествия, где хотели выяснить детали инцидента. Их пытались выгнать с территории предприятия, заявляя, что они проникли туда незаконно. К журналисту подошел мужчина в обычной одежде с требованием уйти.

"Бегом с территории, сейчас задержу еще и наручники надену", - заявил мужчина, который представился как замначальника охраны КП.

Он заявил, что на территорию охраняемого объекта проник "неизвестный". Журналист напомнил, что только что показывал ему удостоверение, и потребовал документы мужчины. Замначальника охраны начал доставать свое удостоверение.

"Ты смотри, бл*, как вы сука, х*хлы ох**ли", - сказал он.

"А ты русский?" – спросил Чирва.

"Да, я русский, бл*", - заявил мужчина, после чего ударил сотрудника СМИ.

Видео: Мужчина ударил журналиста (facebook.com/0564.ua)

Видео: Охранник ударил журналиста (YouTube/Kirill Crizalis)

На место происшествия вызвали полицию. Журналист написал заявление о нападении.

Фото: 1kr.ua

В Криворожском отделе полиции сообщили, что личность нападавшего установлена. Решается вопрос о квалификации дела и внесении сведений в ЕРДР.

В сети также появилась информация о мужчине.

"Ну и подробнее о русского героя, который напал на журналиста! Островский Юрий Юрьевич 16.06.1974 года, проживает: Кривой Рог, ул. Гутовского, 55. Местный помет ОПГ ЗУБР, имеет автомобиль ВАЗ 2109. Откровенная ваттная пророссийская дрянь! Может быть причастен к избиению патриотов на параде 9 мая 2017 в Днепропетровске", - сообщил Андрей Дзиндзя в Facebook.

Фото: facebook.com/dzindzia

Фото: facebook.com/dzindzia

Фото: facebook.com/dzindzia

Скриншот поста (facebook.com/dzindzia)

Скриншот поста (facebook.com/crizalis)

Кстати, Вятрович высмеял в карикатуре россиян.

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