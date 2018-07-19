"Ви х*хли, а я русский": з'явилися деталі нападу на журналіста в Кривому Розі (фото, відео)

Кадр з відео (YouTube/Kirill Crizalis)

На території КП чоловік ударив працівника ЗМІ

У Кривому Розі на території комунального підприємства "Швидкісний трамвай" чоловік, який представився заступником начальника охорони, вдарив оператора видання "Перший криворізький" Миколу Чірву. Про це розповів очевидець події - криворізький блогер Кирило Кризаліс на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У мережі з'явилася інформація про нападника.

У середу, 18 липня, журналісти приїхали на територію депо КП "Швидкісний трамвай" біля станції "Площа праці", щоб з'ясувати обставини смерті кількох безпритульних собак, передає "0564.ua".

Місцеві жителі повідомляли, що на території підприємства отруїли чіпованих собак і скидали їх трупи в яму. Одна з місцевих мешканок зафіксувала на відео болісну смерть тварини.

Співробітники ЗМІ приїхали на місце події, де хотіли з'ясувати деталі інциденту. Їх намагалися вигнати з території підприємства, заявляючи, що вони проникли туди незаконно. До журналіста підійшов чоловік у звичайному одязі з вимогою піти.

"Бігом з території, зараз затримаю ще й наручники одягну", - заявив чоловік, який представився заступником начальника охорони КП.

Він заявив, що на територію охоронюваного об'єкта проник "невідомий". Журналіст нагадав, що щойно показував йому посвідчення, і попросив документи чоловіка. Заступник начальника охорони почав діставати своє посвідчення.

"Ти дивись, бл*, як ви сука, х*хли ох**ли", - сказав він.

"А ти росіянин?" – запитав Чирва.

"Да, я "русский", бл*", - заявив чоловік, після чого вдарив співробітника ЗМІ.

Відео: Чоловік вдарив журналіста (facebook.com/0564.ua)

Відео: Охоронець вдарив журналіста (YouTube/Kirill Crizalis)

На місце події викликали поліцію. Журналіст написав заяву про напад.

Фото: 1kr.ua

У Криворізькому відділі поліції повідомили, що особа нападника встановлена. Вирішується питання про кваліфікацію справи та внесення відомостей до ЄРДР.

У мережі також з'явилася інформація про чоловіка.

"Ну і детальніше про російського героя, який напав на журналіста! Островський Юрій Юрійович 16.06.1974 року, проживає: Кривий Ріг, вул. Гутівської, 55. Місцевий послід ОЗУ ЗУБР, має автомобіль ВАЗ 2109. Відверта ватна проросійська погань! Може бути причетний до побиття патріотів на параді 9 травня 2017 в Дніпропетровську", - повідомив Андрій Дзіндзя Facebook.

Фото: facebook.com/dzindzia

Фото: facebook.com/dzindzia

Фото: facebook.com/dzindzia

Скріншот поста (facebook.com/dzindzia)

Скріншот поста (facebook.com/crizalis)

До речі, В'ятрович висміяв у карикатурі росіян.

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