Як приготувати чорничне морозиво самостійно: рецепт від дієтолога

Чорниця багата корисними мікроелементами і захищає організм від різних хвороб, а також ягода просто дуже смачна. У літню пору її можна використовувати також і при приготуванні морозива, причому зробити це зовсім не складно просто в домашніх умовах.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Фахівець в області здорового харчування дала смачний рецепт чорничного морозива.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Вуаля! Ваше ароматне чорничне морозиво готове до вживання. Смачного.
"Їжте корисне і бережіть себе!" - додає дієтолог.
Нагадаємо, раніше медики розповіли, що чорниця знижує високий рівень холестерину і цукру в крові.
До слова, перед цим лікарі пояснили, чи можна їсти морозиво кожен день.