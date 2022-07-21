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Як приготувати чорничне морозиво самостійно: рецепт від дієтолога

Фото: як приготувати чорничне морозиво (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Чорниця багата корисними мікроелементами і захищає організм від різних хвороб, а також ягода просто дуже смачна. У літню пору її можна використовувати також і при приготуванні морозива, причому зробити це зовсім не складно просто в домашніх умовах.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

Фахівець в області здорового харчування дала смачний рецепт чорничного морозива.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • заморожений банан - 1 штука,
  • заморожена чорниця - 1/2 чашки,
  • кокосове молоко - 3/4 чашки,
  • ванільний екстракт - 1/2 чайної ложки,
  • мед - на смак.

Спосіб приготування:

  • всі зазначені інгредієнти слід покласти в чашу блендера,
  • потім потрібно збивати їх до однорідної маси протягом однієї хвилини на максимальній потужності.

Вуаля! Ваше ароматне чорничне морозиво готове до вживання. Смачного.

"Їжте корисне і бережіть себе!" - додає дієтолог.

Нагадаємо, раніше медики розповіли, що чорниця знижує високий рівень холестерину і цукру в крові.

До слова, перед цим лікарі пояснили, чи можна їсти морозиво кожен день.

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