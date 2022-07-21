UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как приготовить черничное мороженое самостоятельно: рецепт от диетолога

Фото: как приготовить черничное мороженое (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Черника богата полезными микроэлементами и защищает организм от различных болезней, а также ягода просто очень вкусная. В летнюю пору ее можно использовать также и при приготовлении мороженого, причем сделать это совсем не сложно просто в домашних условиях.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.

Специалист в области здорового питания дала вкусный рецепт черничного мороженого.

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • замороженный банан - 1 штука,
  • замороженная черника - 1/2 чашки,
  • кокосовое молоко - 3/4 чашки,
  • ванильный экстракт - 1/2 чайной ложки,
  • мед - по вкусу.

Способ приготовления:

  • все указанные ингредиенты следует положить в чашу блендера,
  • затем нужно взбивать их до однородной массы в течение одной минуты на максимальной мощности.

Вуаля! Ваше ароматное черничное мороженое готово к употреблению. Приятного аппетита.

"Ешьте полезное и берегите себя!" - добавляет диетолог.

Напомним, ранее медики рассказали, что черника снижает высокий уровень холестерина и сахара в крови.

К слову, перед этим врачи объяснили, можно ли есть мороженое каждый день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы диетолога