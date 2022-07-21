Как приготовить черничное мороженое самостоятельно: рецепт от диетолога

Черника богата полезными микроэлементами и защищает организм от различных болезней, а также ягода просто очень вкусная. В летнюю пору ее можно использовать также и при приготовлении мороженого, причем сделать это совсем не сложно просто в домашних условиях.
Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
Специалист в области здорового питания дала вкусный рецепт черничного мороженого.
Нам понадобятся такие ингредиенты:
Способ приготовления:
Вуаля! Ваше ароматное черничное мороженое готово к употреблению. Приятного аппетита.
"Ешьте полезное и берегите себя!" - добавляет диетолог.
Напомним, ранее медики рассказали, что черника снижает высокий уровень холестерина и сахара в крови.
К слову, перед этим врачи объяснили, можно ли есть мороженое каждый день.