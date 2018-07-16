На Прикарпатті горе-мати прикувала своїх дітей на ланцюг і лупцювала їх

Фото: pixabay.com

Дітям вдалося звільнитися та втекти з дому

На Прикарпатті горе-мати тримала двох своїх малолітніх дітей на ланцюгу. Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області на своєму офіційному сайті.

До Городенківського відділення поліції звернулась 67-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила про зникнення з дому її двох онуків віком 12-ти та 11-ти років.

Поліцейські знайшли дітей. Як виявилося, власна мати прикувала своїх дітей металевим ланцюгом до батареї в спальні та крану у ванній кімнаті житлового будинку.

Фото: іf.npu.gov.ua

При цьому жінка тривалий час завдавала дітям фізичних страждань.

Коли горе-мати пішла з дому, хлопчик зміг зняти кайдани та допоміг сестрі. Відтак діти зібрали речі та втекли із дому. Після проведеної ночі у закинутому приміщенні дерев'яної веранди їх і знайшли поліцейські.

Фото: іf.npu.gov.ua

Наразі поліція з’ясовує причини та мотиви такої поведінки матері по відношенню до рідних дітей.

"Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Фото: іf.npu.gov.ua

Правоохоронці відзначають, що за такі дії матері загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Діти зараз перебувають у бабусі.

Фото: іf.npu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що у Вишгороді Київської області поліція затримала п'яну жінку з маленькою дочкою і відвезла в лікарню.

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