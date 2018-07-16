На Прикарпатье горе-мать приковала своих детей на цепь и избивала их

Фото: pixabay.com

Детям удалось освободиться и убежать из дома

На Прикарпатье горе-мать держала двух своих малолетних детей на цепи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области на своем официальном сайте.

В Городенковское отделение полиции обратилась 67-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила о пропаже из дома двух ее внуков в возрасте 12-ти и 11-ти лет.

Полицейские нашли детей. Как оказалось, собственная мать приковала своих детей металлической цепью к батарее в спальне и крана в ванной комнате жилого дома.

Фото: іf.npu.gov.ua

При этом женщина долгое время наносила детям физические страдания.

Когда горе-мать ушла из дома, мальчик смог снять кандалы и помог сестре. Затем дети собрали вещи и убежали из дома. После проведенной ночи в заброшенном помещении их и нашли полицейские.

Фото: іf.npu.gov.ua

Сейчас полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Фото: іf.npu.gov.ua

Правоохранители отмечают, что за такие действия матери грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Дети сейчас находятся у бабушки.

Фото: іf.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Вышгороде Киевской области полиция задержала пьяную женщину с маленькой дочкой и отвезла в больницу.

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