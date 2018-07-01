На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)

Річка вийшла з берегів

У Івано-Франківської області з-за рясних дощів річка вийшла з берегів і змила прибережний ресторан. Про це розповів місцевий житель Олег Ярема на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В селі Добровляни Івано-Франківської області, річка Лімниця з-за рясних дощів вийшла з берегів. Через підйом рівня води в річці, ресторан, який стояв на березі, потоком змило в воду.

"Поплив річний зал в колибі", - написав Олег Ярема.

Фото: Ресторан змило в річку (facebook.com/oleg.yarema)

Місцеві жителі відзначили в коментарях, що подібне сталося із-за того, що порушені норми, які регулюють забудову територію біля водойми.

"Кожен день, проїжджаючи біля колиби, з тих пір, як її збудували, думала: чим вони думали ладу її так близько до річки ... Я вже мовчу, що порушено закон забудови території біля водойми", - повідомили користувачі.

Користувачі дивуються, чому власники ресторану не зняли з будівлі кондиціонери та антени.

Скріншот коментарів (facebook.com/oleg.yarema)

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затопило понад 200 житлових будинків.

"Всього підтоплено 202 житлових будинки, 8 підвальних приміщень ж/д, 20 прибудинкових території ж/д, 1 насосне приміщення підприємства НГВУ "Долина нафтогаз", 1 будівлю трансформаторної підстанції Івано-Франківського РЕМ, 40 присадибних ділянок, 35 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 14 км доріг місцевого значення, пошкоджено 3 мости, що з'єднують сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками", — пишеться в повідомленні управління ДСНС Івано-Франківської області

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі