На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)

Река вышла из берегов

В Ивано-Франковской области из-за обильных дождей река вышла из берегов и смыла прибрежный ресторан. Об этом рассказал местный житель Олег Ярема на своей странице в социальной сети Facebook.

В селе Добровляны Ивано-Франковской области, река Лимница из-за обильных дождей вышла из берегов. Из-за подъема уровня воды в реке, ресторан, который стоял на берегу, потоком смыло в воду.

"Поплыл летний зал в колыбе", - написал Олег Ярема.

Фото: Ресторан смыло в реку (facebook.com/oleg.yarema)

Местные жители отметили в комментариях, что подобное случилось из-за того, что нарушены нормы, которые регулируют застройку территорию возле водоема.

"Каждый день, проезжая возле колыбы, с тех пор как ее построили, думала: чем они думали строя ее так близко к реке ... Я уже молчу, что нарушен закон застройки территории возле водоема", - сообщили пользователи.

Пользователи удивляются, почему владельцы ресторана не сняли с постройки кондиционеры и антены.

Скриншот комментариев (facebook.com/oleg.yarema)

Напомним, в Ивано-Франковской области затопило более 200 жилых зданий.

"Всего подтоплено 202 жилых здания, 8 подвальных помещений ж/д, 20 придомовых территории ж/д, 1 насосное помещение предприятия НГДУ "Долина нефтегаз", 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждены 14 км дорог местного значения, повреждено 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками", — пишется в сообщении управления ГСЧС Ивано-Франковской области.

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