Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Наказав жити у авто: у Запоріжжі син знущався над власною матір'ю

STYLERLIFE        19.06.2018 - 19:05

Чоловік вигнав її на вулицю

У Запоріжжі син знущався над власною матір'ю. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Запорізької області на своїй сторінці в Facebook.

65-річний житель Запоріжжя вигнав на вулицю власну матір і наказав їй жити в машині. Знесилену 92-річну бабусю знайшли на вулиці небайдужі жителі і викликали поліцію.

Виклик надійшов пізно ввечері 18 червня на вулицю Корпоративну.

Патрульні поліцейські виявили жінку в безпорадному виснаженому стані. Вона погано розмовляла і не могла самостійно пересуватися.

Сусіди розповіли, що на вулицю син її вигнав. Він привів її 4 дні назад до автомобіля і наказав в ньому жити. Крім того, вони стверджують, що син систематично знущався над старенькою мамою і не пускав її в будинок.

"Під час розмови інспекторів з заявниками підійшов чоловік, на якого люди вказали, як на сина бабусі. Громадянин почав неадекватно себе вести і погрожувати фізичною розправою своїм сусідам. Патрульні до 65-річного чоловіка застосували спецзасіб наручники і доставили в Олександрівське відділення поліції для з'ясування всіх обставин", - сказано в повідомленні.

На місце події викликали швидку медичну допомогу та літню жінку госпіталізували.

Скріншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

Нагадаємо, у Тернополі через некомпетентність лікарів помер чотирирічний дитина.

У Тернополі через байдужість і некомпетентність місцевих лікарів помер маленький Артем, якому було три роки і 8 місяців. Хлопчику чотири рази викликали швидку допомогу, але медики не змогли врятувати дитину.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)

У запорізькому медичному закладі з'явилася сторожова вівця (фото) Пристає до дівчат на пляжі: у Запоріжжі попередили про дивного чоловіка
Теги: издевательство, происшествие, запорожье
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся