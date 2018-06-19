Наказав жити у авто: у Запоріжжі син знущався над власною матір'ю

Чоловік вигнав її на вулицю

У Запоріжжі син знущався над власною матір'ю. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Запорізької області на своїй сторінці в Facebook.

65-річний житель Запоріжжя вигнав на вулицю власну матір і наказав їй жити в машині. Знесилену 92-річну бабусю знайшли на вулиці небайдужі жителі і викликали поліцію.

Виклик надійшов пізно ввечері 18 червня на вулицю Корпоративну.

Патрульні поліцейські виявили жінку в безпорадному виснаженому стані. Вона погано розмовляла і не могла самостійно пересуватися.

Сусіди розповіли, що на вулицю син її вигнав. Він привів її 4 дні назад до автомобіля і наказав в ньому жити. Крім того, вони стверджують, що син систематично знущався над старенькою мамою і не пускав її в будинок.

"Під час розмови інспекторів з заявниками підійшов чоловік, на якого люди вказали, як на сина бабусі. Громадянин почав неадекватно себе вести і погрожувати фізичною розправою своїм сусідам. Патрульні до 65-річного чоловіка застосували спецзасіб наручники і доставили в Олександрівське відділення поліції для з'ясування всіх обставин", - сказано в повідомленні.

На місце події викликали швидку медичну допомогу та літню жінку госпіталізували.

Скріншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

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