Приказал жить в авто: в Запорожье сын издевался над собственной матерью

Мужчина выгнал старушку на улицу

В Запорожье сын издевался над собственной матерью. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области на своей странице в Facebook.

65-летний житель Запорожья выгнал на улицу собственную мать и приказал ей жить в машине. Обессиленную 92-летнюю старушку нашли на улице неравнодушные жители и вызвали полицию.

Вызов поступил поздно вечером 18 июня на улицу Корпоративную.

Патрульные полицейские обнаружили женщину в беспомощном истощенном состоянии. Она плохо разговаривала и не могла самостоятельно передвигаться.

Соседи рассказали, что на улицу ее выгнал сын. Он привел ее 4 дня назад к автомобилю и приказал в нем жить. Кроме того, они утверждают, что сын систематически издевался над старенькой мамой и не пускал ее в дом.

"Во время разговора инспекторов с заявителями подошел мужчина, на которого люди указали, как на сына бабушки. Гражданин начал неадекватно себя вести и угрожать физической расправой своим соседям. Патрульные к 65-летнему мужчине применили спецсредство наручники и доставили в Александровское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств", - сказано в сообщении.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и пожилую женщину госпитализировали.

Скриншот поста (facebook.com/zaporizhiapolice)

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