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Прикрила оголені груди букетом квітів: Огнєвіч знялася у відвертій фотосесії

Автор: Марина Настевич

Українська співачка і головна героїня 2-го сезону Холостячки Злата Огнєвіч вразила відвертою фотосесією, в якій позувала топлес і з новою зачіскою.

Пікантні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка постала перед камерою в одних лише джинсах, які були пікантно розстебнуті і приспущені. Оголені груди вона прикрила великим букетом білих лілій, який тримала в руках.

Спокусливий образ вона доповнила африканськими кісками і нюдовим макіяжем в золотисто-бронзових тонах.

Злата Огнєвіч приголомшила чуттєвими кадрами топлес (instagram.com/zlata.ognevich)

"Люблю спонтанні зйомки. Коли є класна ідея і команда, яку абсолютно не знаю, але внутрішньо хочу довіритися", - поділилася Огнєвіч.

Також Злата розповіла про свій внутрішній компас.

"Я взагалі тепер дуже уважно прислухаюся до своїх відчуттів. Називаю це внутрішнім компасом. Якщо стрілка тремтить, некомфортно - йти туди не варто. І ще дуже класне спостереження - чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою у Вас відносини, або роботу (нелюбиму, але таку потрібну), тим більше це чуже Вам. Істина не потребує виправдань, вона просто є і ви просто її відчуваєте. Слідуйте за стрілкою свого компаса", - закликала українців співачка.

Чуттєва зйомка викликала захват у шанувальників виконавиці і вони викупали її в компліментах в коментарях.

Раніше ми писали про те, що Злата Огнєвіч зізналася, що хотіла звести рахунки з життям, і розповіла про причини.

Ми також повідомляли, що Злата Огнєвіч піддалася переслідуванню з боку неадекватного і агресивного чоловіка. Він неодноразово погрожував артистці і всій її родині і все це тривало близько трьох років. Поліція затримала чоловіка, проте незабаром його відпустили.

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Злата Огнєвіч