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Прикрыла обнаженную грудь букетом цветов: Огневич снялась в откровенной фотосессии

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и главная героиня 2-го сезона Холостячки Злата Огневич поразила откровенной фотосессией, в которой позировала топлес и с новой прической.

Пикантные кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка предстала перед камерой в одних лишь джинсах, которые были пикантно расстегнуты и приспущены. Обнаженную грудь она прикрыла большим букетом белых лилий, который держала в руках.

Соблазнительный образ она дополнила африканскими косичками и нюдовым макияжем в золотисто-бронзовых тонах.

Злата Огневич ошеломила чувственными кадрами топлес (instagram.com/zlata.ognevich)

"Люблю спонтанные съемки. Когда есть классная идея и команда, которую совершенно не знаю, но внутренне хочу довериться", - поделилась Огневич.

Также Злата рассказала о своем внутреннем компасе.

"Я вообще теперь очень внимательно прислушиваюсь к своим ощущениям. Называю это внутренним компасом. Если стрелка дрожит, некомфортно - идти ТУДА не стоит. И еще очень классное наблюдение - чем больше Вы оправдываете то, чем занимаетесь или человека, с которым у Вас отношения, или работу (нелюбимую, но такую нужную), тем больше это чуждо Вам. Истина не нуждается в оправданиях, она просто есть и Вы просто её чувствуете. Следуйте за стрелкой своего компаса", - призвала украинцев певица.

Чувственная съемка вызвала восторг у поклонников исполнительницы и они искупали ее в комплиментах в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич призналась, что хотела свести счеты с жизнью, и рассказала о причинах.

Мы также сообщали, что Злата Огневич подверглась преследованию со стороны неадекватного и агрессивного мужчины. Он неоднократно угрожал артистке и всей ее семье и все это продолжалось около трех лет. Полиция задержала мужчину, однако вскоре его отпустили.

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Злата Огневич