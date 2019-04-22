ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикривав побратимів: в зоні ООС загинув український військовий

STYLERЖиття    22.04.2019 - 16:20
Прикривав побратимів: в зоні ООС загинув український військовий
В зоні ООС загинув український військовий (Колаж РБК-Україна)

Біля бійця вибухнула одна з мінометних мін

У ніч з 21 на 22 квітня в районі населеного пункту Новозванівка Донецької області загинув навідник-оператор Олександр Цапенко. Про це повідомили в командуванні операції Об'єднаних сил України.

Олександру Цапенко був всього 21 рік. Під час руху ворожої піхоти до смуги забезпечення в районі населеного пункту Новозванівка, Олександр Цапенко перебував на взводном опорному пункті і вчасно помітив переміщення противника. Він відкрив вогонь по ворогу і прикрив своїх товаришів.

"Разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, змусивши його до відступу. Прикриваючи відхід піхоти, противник почав обстріл наших позицій з мінометів калібру 82 мм. Одна з мінометних мін вибухнула поблизу позиції Олександра, завдавши йому поранення, не сумісні з життям", - повідомили в штабі ООС.

За виявлену відвагу Олександра Цапенко представлять до нагороди посмертно. Ще один український боєць був поранений. Його госпіталізували і життю на даний момент нічого не загрожує.

У зоні ООС загинув солдат Олександр Цапенко (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Запоріжжям на колінах прощалися з героїчно загиблим воїном ЗСУ.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув юний медик з Госпітальєрів.

Був вірним товаришем: на Приазов'ї загинув брат "киборга" Це мій останній раз, обіцяю: рідні розповіли про бійця, якого вбила куля снайпера
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України погиблибоецзагибель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся