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Принц Камбоджі потрапив у серйозне ДТП: є жертви

STYLERLIFE        17.06.2018 - 18:39
Фото: Принц Камбоджі (twitter.com/sengkong_bun)
Фото: Принц Камбоджі (twitter.com/sengkong_bun)

В аварії постраждало 5 осіб

Принц Камбоджі Нородом Ранарит потрапив у серйозне ДТП. Про це повідомив місцевий журналіст Сенгконг Бан у своєму Twitter.

Аварія сталася вранці 17 червня в провінції Кампонгсаом. В автомобіль принца і його дружини врізалося таксі, яке рухалося по зустрічній смузі. В аварії постраждало 5 осіб, в тому числі принц Нородом Ранарит і його дружина Оук Пхаллу.

Дружину принца, 39-річну Оук Пхаллу доставили в лікарню міста Пномпень, де вона померла через кілька годин.

"Дружина принца померла з-за важких поранень", — уточнив представник поліції провінції Чун Нарін.

У 74-річного принца медики діагностували легкі травми. Його доправили гелікоптером до лікарні.

Відомо, що це не перша аварія з участю королівського кортежу. У 2015 році в кортеж принца врізався самоскид, тоді постраждали шість чоловік.

74-річний Нородом Ранарит — син покійного короля Нородома Сіанука, який правив Камбоджею до 2004 року. Зараз королем Камбоджі є молодший брат принца Нородом Сіамоні.

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Теги: авария, ДТП, гибель
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