Принц Камбоджі потрапив у серйозне ДТП: є жертви

В аварії постраждало 5 осіб

Принц Камбоджі Нородом Ранарит потрапив у серйозне ДТП. Про це повідомив місцевий журналіст Сенгконг Бан у своєму Twitter.

Аварія сталася вранці 17 червня в провінції Кампонгсаом. В автомобіль принца і його дружини врізалося таксі, яке рухалося по зустрічній смузі. В аварії постраждало 5 осіб, в тому числі принц Нородом Ранарит і його дружина Оук Пхаллу.

Дружину принца, 39-річну Оук Пхаллу доставили в лікарню міста Пномпень, де вона померла через кілька годин.

"Дружина принца померла з-за важких поранень", — уточнив представник поліції провінції Чун Нарін.

Fresh News reported that Ranariddh's wife has passed away and the prince is on a helicopter to #PhnomPenh for treatment. #Cambodia pic.twitter.com/W6mGxCEwyv