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Принц Камбоджи попал в серьезное ДТП: есть жертвы

STYLERLIFE        17.06.2018 - 18:39
Фото: Принц Камбоджи (twitter.com/sengkong_bun)
Фото: Принц Камбоджи (twitter.com/sengkong_bun)

В аварии пострадало 5 человек

Принц Камбоджи Нородом Ранарит попал в серьезное ДТП. Об этом сообщил местный журналист Сенгконг Бан в своем Twitter.

Авария произошла утром 17 июня в провинции Кампонгсаом. В автомобиль принца и его супруги врезалось такси, которое двигалось по встречной полосе. В аварии пострадало 5 человек, в том числе принц Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхаллу.

Жену принца, 39-летнюю Оук Пхаллу доставили в больницу города Пномпень, где она скончалась через несколько часов.

"Супруга принца скончалась из-за тяжелых ранений", — уточнил представитель полиции провинции Чун Нарин.

У 74-летнего принца медики диагностировали легкие травмы. Его отправили вертолетом в больницу.

Известно, что это не первая авария с участием королевского кортежа. В 2015 году в кортеж принца врезался самосвал, тогда пострадали шесть человек.

74-летний Нородом Ранарит — сын покойного короля Нородома Сианука, правившего Камбоджей до 2004 года. Сейчас королем Камбоджи является младший брат принца Нородом Сиамони.

Напомним, в Одессе известный адвокат спровоцировал ДТП с пятью машинами.

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Теги: авария, ДТП, гибель
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