Принц Камбоджи попал в серьезное ДТП: есть жертвы

В аварии пострадало 5 человек

Принц Камбоджи Нородом Ранарит попал в серьезное ДТП. Об этом сообщил местный журналист Сенгконг Бан в своем Twitter.

Авария произошла утром 17 июня в провинции Кампонгсаом. В автомобиль принца и его супруги врезалось такси, которое двигалось по встречной полосе. В аварии пострадало 5 человек, в том числе принц Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхаллу.

Жену принца, 39-летнюю Оук Пхаллу доставили в больницу города Пномпень, где она скончалась через несколько часов.

"Супруга принца скончалась из-за тяжелых ранений", — уточнил представитель полиции провинции Чун Нарин.

Fresh News reported that Ranariddh's wife has passed away and the prince is on a helicopter to #PhnomPenh for treatment. #Cambodia pic.twitter.com/W6mGxCEwyv