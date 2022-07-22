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Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

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Британія, П'ятниця 22 липня 2022 10:40
Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото) Принц Джордж святкує 9-й день народження (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge / колаж)
Автор: Дмитрий Войналович

Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма - принц Джордж Кембриджський - 22 липня святкує день народження. Сьогодні майбутньому спадкоємцю британського престолу виповнюється 9 років.

Ми зібрали яскраві й милі фото, які показують повсякденне життя маленького аристократа Джорджа Александера Луї.

Життя принца Джорджа у яскравих фото

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Принц Джордж (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

А це - найперше фото принца Джорджа, яким королівська родина поділилася у мережі. Світлина зроблена у 2015 році.

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Перший вихід Джорджа в люди (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На цьому ж фото - Джордж разом зі своєю сестричкою - принцесою Шарлоттою.

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Маленькі Джордж і Шарлотта (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Джордж і Шарлотта підросли (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Що ми знаємо про "маленького бандита"

Джордж - первісток у родині Кетрін Міддлтон і принца Вільяма. Він з'явився на світ у госпіталі Святої Марії в Лондоні, де пізніше народилися принцеса Шарлотта і принц Луї.

Весь світ знає його як активного і веселого хлопчика, який із задоволенням бере участь у парадах і різних заходах зі своїми знаменитими батьками. За словами Вільяма, його син дуже активний, за це він отримав у сім'ї прізвисько "маленький бандит".

Разом з тим, ходять чутки, що Джордж на особливому рахунку у Єлизавети II, яка просто обожнює його. Коли онук відвідує бабусю, вона намагається завжди підготувати йому незвичайні сюрпризи. Кажуть, їх королева Великої Британії залишає їх на ліжку хлопчика. Презент чекає, коли малюк прокинеться.

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Принц Джордж з батьком, дідусем і прабабусею (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Що ж, можливо, це всього лише домисли. Але одне точно - цього року принцу точно гарантовані подарунки і сюрпризи зі всього світу.

Принцу Джорджу - 9! Як змінився син Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото)

Принц Джордж з родиною (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Раніше ми писали, що батьки Кейт Міддлтон планують прийняти в своєму будинку біженців з України.

Також ми писали, що Кейт Міддлтон вразила всіх елегантним білосніжним образом на матчі з поло.

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Кейт Міддлтон Принц Джордж
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