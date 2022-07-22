Принцу Джорджу - 9! Как изменился сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принц Джордж Кембриджский - 22 июля празднует день рождения. Сегодня будущему наследнику британского престола исполняется 9 лет.

Мы собрали яркие и милые фото, которые показывают повседневную жизнь маленького аристократа Джорджа Александера Луи.

Жизнь принца Джорджа в ярких фото

Принц Джордж (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

А это - первое фото принца Джорджа, которым королевская семья поделилась в сети. Фотография сделана в 2015 году.

Первый выход Джорджа в люди (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На этом же фото - Джордж вместе со своей сестренкой - принцессой Шарлоттой.

Маленькие Джордж и Шарлотта (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Джордж и Шарлотта подросли (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Что мы знаем про "маленького бандита"

Джордж - первенец в семье Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма. Он появился на свет в госпитале Святой Марии в Лондоне, где позже родились принцесса Шарлотта и принц Луи.

Весь мир знает его как активного и веселого мальчика, который с удовольствием участвует в парадах и различных мероприятиях со своими знаменитыми родителями. По словам Уильяма, его сын очень активен, за это он получил в семье прозвище "маленький бандит".

Вместе с тем, ходят слухи, что Джордж на особом счету у Елизаветы II, которая просто обожает его. Когда внук навещает бабушку, она старается всегда подготовить ему необычные сюрпризы. Говорят, их королева Великобритании оставляет их на кровати мальчика. Презент ждет, когда малыш проснется.

Принц Джордж с отцом, дедушкой и прабабушкой (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Что ж, возможно, это всего лишь домыслы. Но одно точно - в этом году принцу точно гарантированы подарки и сюрпризы со всего мира.

Принц Джордж с семьей (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)