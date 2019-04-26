Примусовий набір: на Донбасі знущаються над школярами і студентами

На Донбасі знущаються над студентами (Колаж РБК-Україна)

Випускники шкіл, щоб здати іспити і вступити, повинні оформити паспорти

На окупованому Донбасі для школярів і студентів підготували шокуючий "сюрприз". Окупаційні влади висунули підліткам безглузді вимоги з приводу випускних іспитів та вступу у вищі навчальні заклади. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Для того, щоб отримати після закінчення школи атестат і здати випускні іспити, підліткам доведеться оформити паспорт "ЛНР" або "ДНР".

"Зокрема, в загальноосвітніх школах здавати випускні іспити для отримання "свідоцтва про середню освіту" мають право тільки учні, які оформили т. н. "паспорта громадянина "ДНР/ЛНР". Зареєструватися кандидатами на навчання у вищих і середніх навчальних професійно-технічних закладах дозволено тільки юнакам, які перебувають на військовому обліку", - повідомили в розвідці.

Абітурієнти (Ілюстративне фото/УНІАН)

Також повідомляється, що в травні починається примусовий набір студентів на військові кафедри. Їх будуть навчати за програмою військової підготовки офіцерів запасу з наступним закликом на військову службу. Робиться це для того, щоб протягом двох років повністю укомплектувати сержантами підрозділи з'єднання і частин "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що економісти підрахували в яку шокуючу суму, обійдеться афера Путіна з паспортами РФ для громадян окупованих територій.

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