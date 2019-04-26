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Принудительный набор: на Донбассе издеваются над школьниками и студентами

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 16:38
Принудительный набор: на Донбассе издеваются над школьниками и студентами
На Донбассе издеваются над студентами (Коллаж РБК-Украина)

Выпускники школ, чтобы сдать экзамены и поступить, должны оформить паспорта

На оккупированном Донбассе для школьников и студентов приготовили шокирующий "сюрприз". Оккупационные власти выдвинули к подросткам нелепые требования по поводу выпускных экзаменов и поступления в высшие учебные заведения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Для того, чтобы получить после окончания школы аттестат и сдать выпускные экзамены, подросткам придется оформить паспорт "ЛНР" или "ДНР".

"В частности, в общеобразовательных школах сдавать выпускные экзамены для получения "свидетельства о среднем образовании" имеют право только ученики, которые оформили т.н. "паспорта гражданина "ДНР/ЛНР". Зарегистрироваться кандидатами на обучение в высших и средних учебных профессионально-технических заведениях разрешено только юношам, которые находятся на воинском учете", - сообщили в разведке.

Принудительный набор: на Донбассе издеваются над школьниками и студентами

Абитуриенты (Иллюстративное фото/УНИАН)

Также сообщается, что в мае начинается принудительный набор студентов на военные кафедры. Их будут обучать по программе военной подготовки сержантов запаса с последующим призывом на военную службу. Делается это для того, чтобы в течении двух лет полностью укомплектовать сержантами подразделения соединения и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экономисты подсчитали в какую шокирующую сумму, обойдется для Путина афера с паспортами РФ для граждан оккупированных территорий.

А также мы рассказывали о том, что сеть шокирована заявлением Путина о том, что он хочет мира с Украиной.

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