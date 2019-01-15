Приспустили прапори: у Маріуполі тужать за мером Гданська

Ілюстративне фото (MRPL.city)

Місто є містом-побратимом Гданська

15 січня в Маріуполі, який є побратимом Гданська з 2014 року, в знак скорботи і поваги до мера Павла Адамовича, який помер 14 січня, після ножового поранення, приспустили державні прапори на будівлях місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та організаціях. Про це повідомив ресурс "MARIUPOL.TV".

Згідно ресурсу "Вікіпедія", два українських міста є побратимами Гданська - Маріуполь та Одеса, однак про будь-які заходи у місті Одеса поки невідомо.

Скріншот: wikipedia.org/wiki/Гданьск

Мер Гданська Павел Адамович був смертельно поранений під час благодійного концерту "Великий оркестр святкової допомоги" увечері 13 січня. Після п'ятигодинної операції політик помер.

До речі, багатотисячні мирні марші, покликані вшанувати пам'ять загиблого Павла Адамовича, з гаслом "Стоп, ненависть!" пройшли в багатьох містах Європи.

Нагадаємо, нещодавно за фактом вибуху гранати в Маріуполі, в результаті якого загинуло дві людини, порушили кримінальну справу.