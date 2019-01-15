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Приспустили флаги: в Мариуполе скорбят по мэру Гданьска

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 16:08
Приспустили флаги: в Мариуполе скорбят по мэру Гданьска
Иллюстративное фото (MRPL.city)

Город является городом-побратимом Гданьска

15 января в Мариуполе, который является побратимом Гданьска с 2014 года, в знак скорби и уважения к мэру Павлу Адамовичу, который умер 14 января, после ножевого ранения, приспустили государственные флаги на зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятиях и организациях. Об этом сообщил ресурс "MARIUPOL.TV".

Согласно ресурсу "Википедия", два украинских города являются побратимами Гданьска - Мариуполь и Одесса, однако о каких-либо мероприятиях в городе Одесса пока неизвестно.

Приспустили флаги: в Мариуполе скорбят по мэру Гданьска

Скриншот: wikipedia.org/wiki/Гданьск

Мэр Гданьска Павел Адамович был смертельно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи" вечером 13 января. После пятичасовой операции политик скончался.

Кстати, многотысячные мирные марши, призванные почтить память погибшего Павла Адамовича, с лозунгом "Стоп, ненависть!" прошли во многих городах Европы.

Напомним, недавно по факту взрыва гранаты в Мариуполе, в результате которого погибло два человека, возбудили уголовное дело.

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