Пристає до дівчат на пляжі: у Запоріжжі попередили про дивного чоловіка

Невідомий чіплявся до неповнолітніх

У Запоріжжі на міському пляжі був помічений дивний чоловік, який пристає до представниць жіночої статі. Про це розповіла мешканка міста Наталя Приходько, яка прийшла відпочивати на пляж біля ТЦ "Ашан" зі своєю мамою, на сторінці "Запоріжжя Новинне" в соцмережі Facebook.

"16 червня зі мною стався дуже неприємний випадок на пляжі за ТЦ "Ашан". Я і моя мама пішли на пляж, як і купа людей, які живуть поблизу, через хвилин 30 ми помітили худого чоловіка років 30-ти, який проходив повз і дуже скрупульозно роздивлялвся нас", - розповів вона.

"Коли я вже і забула про цей екземляр, "воно" підійшло до мене, і почало розповідати, що він батько двох дітей , і його дружина їх покинула, і чи можна з нами познайомитися (я була з мамою). Я відмовила, сказавши, що я заміжня, це диво не йшло, і намагалося гладити коліна, коротше я бачила його потім поруч з дівчатками 17-18 років", - зазначила Наталія.

"Чому пишу це все, там так багато діток на пляжі. Дорогі батьки, слідкуйте за своїми дітьми, йому 30-33 років, дуже худий, пляж малого ринку за ТЦ "Ашан". Будьте пильні", - додала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

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