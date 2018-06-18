Пристает к девочкам на пляже: в Запорожье предупредили о странном мужчине

Неизвестный приставал к несовершеннолетним

В Запорожье на городском пляже был замечен странный мужчина, который пристает к представительницам женского пола. Об этом рассказала жительница города Наташа Приходько, которая пришла отдыхать на пляж возле ТЦ "Ашан" со своей мамой, на странице " Запорожье Новостное" в соцсети Facebook.

"16 июня со мной случился очень неприятный случай на пляже за ТЦ "Ашан". Я и моя мама пошли на пляж, как и куча людей, которые живут поблизости, спустя минут 30 мы заметили худого мужчину лет 30-ти проходившего мимо и очень скрупулезно оглядывавшего нас", - рассказал она.

"Когда я уже и забыла об этом экземпляре, "оно" подошло ко мне, и начало рассказывать, что он отец двух детей , и его жена их бросила, и можно ли с нами познакомиться (я была с мамой). Я отказала, сказав, что я замужем, это чудо не уходило, и пыталось гладить коленки, короче я видела его потом рядом с девочками лет 17-18", - отметила Наталья.

"Почему пишу это все, там так много деток на пляже. Дорогие родители, следите за своими детьми, ему лет 30-33, очень худой, пляж малого рынка за ТЦ "Ашан". Будьте бдительны", - добавила девушка.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

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