ПриватБанк почав урізати ліміти на картах: що сталося

ПриватБанк в умовах карантину в Україні почав регулювати кредитні ліміти по картках клієнтів. Для кожного користувача кредитний ліміт стали встановлювати індивідуально. Однак у багатьох ліміти обмежили в розпал карантину. Як пояснили в ПриватБанку, регулювання ліміту пов'язана з інтересами самого клієнта, оскільки в умовах вимушеного простою в карантині багато можуть залізти в такі борги, які не зможуть виплатити.

Як пояснив керівник київського регіонального пресцентру ПриватБанку Олександр Жильцов, банк буде регулювати обсяги кредитування для населення на тому рівні, який для більшості позичальників буде доступним і по силам, пише видання Gsminfo.

Як додав Жильцов, на розмір кредитного ліміту і програм розстрочки впливає багато факторів, а зокрема:

Економічна ситуація в нашій країні

Кредитна історія позичальників

Скільки вони використовували кредитних коштів протягом останнього півріччя.

Прострочення платежів - було воно чи ні.

Кількість і обсяг кредитів в інших банках.

Крім того, на цей момент штрафи та пеня в разі прострочення не нараховується. І ПриватБанк може запропонувати клієнту індивідуальну програму реструктуризації або кредитні канікули.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк потрапив в неприємну ситуацію зі списанням коштів.