Призов в армію 2019: скільки отримують новобранці

Весняний призов 2019 (Колаж РБК-Україна)

Призовникам покладена матеріальна виплата на початку служби, під час проходження і після звільнення

З 1 квітня в Україні стартував весняний призов і в цьому році планується призвати на строкову службу 18 752 людини. Про те, скільки будуть служити українці і які матеріальні виплати їм належать, розповів заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналом ГШ ЗСУ Валерій Дендебера під час брифінгу.

Дендебера зазначив, що в період з квітня по червень планується призвати 9000 чоловік в ЗСУ, 5152 людини в Нацгвардію, ще 4000 чоловік в Держприкордонслужбу та державну службу транспорту – 600 чоловік.

Ті призовники, які вже отримали вищу освіту, призиваються на 12 місяців, а з середньою освітою – на 18 місяців. Заступник начальника управління призову та комплектування персоналом ГУ ГШ ЗСУ нагадав, що призовники не залучаються до виконання бойових завдань в ООС.

Весняний призов в армію 2019 (twitter.com/narodna_pravda)

Також він розповів, що всім призовникам належить матеріальне забезпечення. Перед відправкою на службу призовники отримують 3800 гривень. Протягом служби вони перебувають на державному забезпеченні, але щомісяця отримують 350 гривень на особисті потреби.

Після закінчення служби призовники отримують матеріальну допомогу в розмірі від восьми посадових окладів – сума залежить від звання і посади на момент закінчення служби.

Також вони мають право після звільнення на матеріальну допомогу в розмірі мінімальної заробітної плати. Тим, хто працював до призову – виплачують середню заробітну плату.

Всі призовники, які мали постійне місце роботи до служби, мають право на збереження робочого місця і середньої зарплати.

Брифінг Міноборони (YouTube/Військове телебачення України)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні стартував весняний призов і повідомили всі подробиці.

А також розповідали про те, хто має право на відстрочку від призову в армію.