Призыв в армию 2019: сколько получают новобранцы

Весенний призыв 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Призывникам положена материальная выплата в начале службы, во время прохождения и после увольнения

С 1 апреля в Украине стартовал весенний призыв и в этом году планируется призвать на срочную службу 18 752 человека. О том, сколько будут служить украинцы и какие материальные выплаты им положены, рассказал заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персоналом ГШ ВСУ Валерий Дендебера во время брифинга.

Дендебера отметил, что в период с апреля по июнь планируется призвать 9000 человек в ВСУ, 5152 человека в Нацгвардию, еще 4000 человек в Госпогранслужбу и государственную службу транспорта – 600 человек.

Те призывники, которые уже получили высшее образование, призываются на 12 месяцев, а со средним образованием – на 18 месяцев. Заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персоналом ГШ ВСУ напомнил, что призывники не привлекаются к выполнению боевых заданий в ООС.

Весенний призыв в армию 2019 (twitter.com/narodna_pravda)

Также он рассказал, что всем призывникам положено материальное обеспечение. Перед отправкой на службу призывники получают 3800 гривен. На протяжении службы они находятся на государственном обеспечении, но ежемесячно получают 350 гривен на личные нужды.

После окончания службы призывники получают материальную помощь в размере от восьми должностных окладов – сумма зависит от звания и должности на момент окончания службы.

Также они имеют право после увольнения на материальную помощь в размере минимальной заработной платы. Тем, кто работал до призыва – выплачивают среднюю заработную плату.

Все призывники, которые имели постоянное место работы до службы – имеют право на сохранение рабочего места и средней зарплаты.

Брифинг Минобороны (YouTube/Військове телебачення України)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине стартовал весенний призыв и сообщили все подробности.

А также рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от призыва в армию.