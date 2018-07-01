Пробігся по патрульному авто: з'явилося відео події

З'явилася нова інформація про порушника
У Києві молодий хлопець пройшовся по даху патрульного автомобіля. Відео опублікували на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
Невідомий молодий хлопець пройшовся по даху патрульного авто, яке стояло на Хрещатику і пошкодив його.
На відео видно, що в момент дивного вчинку, патрульні поліцейські перебували всередині автомобіля. Відомо, що вони не постраждали.
Порушника змогли зловити тільки з другої спроби і тільки за допомогою небайдужих перехожих. Він не зміг пояснити причину свого дивного вчинку.
Але, судячи з відеозапису, молодик міг це зробити на спір або заради того, щоб опублікувати цікаве відео в інтернеті.
"Так іноді буває, коли ти не дуже розумово розвинений, а ще і типу відео-блогер, якому нічого знімати. Думаємо, що це відео буде нормальним доказом для суду", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
До речі, ми повідомляли про те, що в Києві хлопець пробігся по патрульному авто.
У п'ятницю, 29 червня, в самому центрі столиці, на Хрещатику, молодий хлопець пробігся по патрульному авто і пошкодив його.
Порушник застрибнув на автомобіль поліцейських, пробіг по ньому, зіскочив і побіг у бік Бессарабського ринку.
Повідомляється, що в автомобілі патрульних поліцейських лопнуло лобове скло і з'явилася вм'ятина на даху. Ремонт буде коштувати значних коштів.
День молоді в Україні