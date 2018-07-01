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Пробігся по патрульному авто: з'явилося відео події

STYLERLIFE        01.07.2018 - 11:50
Фото: Патрульний автомобіль (РБК-Україна)
Фото: Патрульний автомобіль (РБК-Україна)

З'явилася нова інформація про порушника

У Києві молодий хлопець пройшовся по даху патрульного автомобіля. Відео опублікували на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Невідомий молодий хлопець пройшовся по даху патрульного авто, яке стояло на Хрещатику і пошкодив його.

На відео видно, що в момент дивного вчинку, патрульні поліцейські перебували всередині автомобіля. Відомо, що вони не постраждали.

Порушника змогли зловити тільки з другої спроби і тільки за допомогою небайдужих перехожих. Він не зміг пояснити причину свого дивного вчинку.

Але, судячи з відеозапису, молодик міг це зробити на спір або заради того, щоб опублікувати цікаве відео в інтернеті.

"Так іноді буває, коли ти не дуже розумово розвинений, а ще і типу відео-блогер, якому нічого знімати. Думаємо, що це відео буде нормальним доказом для суду", - сказано в повідомленні "Київ Оперативний".

 

 

 

 

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, ми повідомляли про те, що в Києві хлопець пробігся по патрульному авто.

У п'ятницю, 29 червня, в самому центрі столиці, на Хрещатику, молодий хлопець пробігся по патрульному авто і пошкодив його.

Порушник застрибнув на автомобіль поліцейських, пробіг по ньому, зіскочив і побіг у бік Бессарабського ринку.

Повідомляється, що в автомобілі патрульних поліцейських лопнуло лобове скло і з'явилася вм'ятина на даху. Ремонт буде коштувати значних коштів.

День молоді в Україні

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Теги: Київ, полицейские, происшествие
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