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Пробежался по патрульному авто: появилось видео происшествия

STYLERLIFE        01.07.2018 - 11:50
Фото: Патрульный автомобиль (РБК-Украина)
Фото: Патрульный автомобиль (РБК-Украина)

Появилась новая информация о нарушителе

В Киеве молодой парень пробежался по крыше патрульного автомобиля. Видео опубликовали на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Неизвестный молодой парень пробежался по крыше патрульного авто, которое стояло на Крещатике и повредил его.

На видео видно, что в момент странного поступка, патрульные полицейские находились внутри автомобиля. Известно, что они не пострадали.

Нарушителя смогли поймать только со второй попытки и только с помощью неравнодушных прохожих. Он не смог объяснить причину своего странного поступка.

Но, судя по видеозаписи, молодой человек мог это сделать на спор или ради того, чтобы опубликовать интересное видео в интернете.

"Так иногда бывает, когда ты не очень умственно развитый, а еще и типа видео-блогер, которому нечего снимать. Думаем, что это видео будет нормальным доказательством для суда", - сказано в сообщении "Киев Оперативный".

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, мы сообщали о том, что в Киеве парень пробежался по патрульному авто.

В пятницу, 29 июня, в самом центре столицы, на Крещатике, молодой парень пробежался по патрульному авто и повредил его.

Нарушитель запрыгнул на автомобиль полицейских, пробежал по нему, спрыгнул и побежал в сторону Бессарабского рынка.

Сообщается, что в автомобиле патрульных полицейских лопнуло лобовое стекло и появилась вмятина на крыше. Ремонт будет стоить значительных средств.

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Теги: Киев, полицейские, происшествие
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